Warnsignale! Unwettergefahr in Luxemburg und Region – Starke Gewitter und Tornado möglich

LUXEMBURG. Am Dienstag könnten Luxemburg und die umliegende Großregion von starken Gewittern oder sogar einem Tornado getroffen werden. Ein Experte weist jedoch auf die Unvorhersehbarkeit solcher Phänomene hin.

Luca Mathias, Meteorologe bei Meteolux, warnte am Montag vor einem äußerst turbulenten Wetter, das Luxemburg und die gesamte Großregion betreffen könnte. Es besteht die Gefahr von „Superzellen-Gewittern“, die auch das Risiko eines Tornados mit sich bringen könnten. Dennoch sei diese Prognose mit Vorsicht zu betrachten.

ℹ️ 🌩 High threat for supercellular thunderstorms tomorrow in #Luxembourg. Overlap of strong shear, abundant moisture and high latent instability is given. Some isolated pockets with strong helicity, as indicated by models, also point to a tornado risk. More updates will follow. pic.twitter.com/dlcYdGohSH

— Luca Mathias (@meteomathias) June 17, 2024