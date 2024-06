RLP: Hunde-Attacke am Rheinunfer – Passant flüchtet sich hinter Geländer

KAUB. Am Samstag, 15.6.2024, riss sich in der Rheinuferstraße in Kaub gegen 14.45 Uhr ein Hund von der Leine los. Nachdem er ein Motorrad über mehrere hundert Meter erfolglos verfolgt hatte, griff er einen Passanten auf dem rheinseitigen Gehweg an.

Dieser brachte sich hinter dem dortigen Geländer in Sicherheit und verletzte sich hierbei leicht. Der Hundehalter soll sich nach Zeugenaussagen unmittelbar nach dem Losreissen des Hundes entfernt haben, ohne sich weiter um sein Tier zu kümmern. Der Hund, nach Zeugenaussagen vermutlich ein belgischer Schäferhund, lief im Anschluss in unbekannte Richtung weg.

Die Polizei in St. Goarshausen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Hundehalter geben können, sich unter der Telefonnummer 06771/9327-0 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Montabaur)