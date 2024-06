Eifelkreis: Geldautomat gesprengt – Täter fliehen in hochmotorisiertem Fahrzeug

PRTONSFELD. Am heutigen Freitag, 14.6.2024, kam es gegen 2.20 Uhr zur Sprengung eines Geldautomaten in der Lünebacher Straße in Pronsfeld. Hierüber gingen mehrere Notrufe von Anwohnern bei der Polizei ein.

Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um mehrere Täter, die mit einem hochmotorisierten Fahrzeug der Marke Audi vom Tatort flüchteten. Der Tatort wurde großflächig geräumt und abgesperrt. Eine Umleitung für den Straßenverkehr wurde eingerichtet. Die Tatortarbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Morgenstunden andauern.

Durch die Explosion entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug läuft länderübergreifend in Deutschland, Belgien und Luxemburg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zur Tat und dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden (Telefon: 06551/9420, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)