Luxemburg: Streit in Lokal – Zwei Männer mit Stichverletzungen in Notaufnahme

ESCH/ALZETTE. In der Nacht zum 13.6.2024 wurden zwei Männer mit Stichverletzungen in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Esch/Alzette gemeldet. Einer der beiden Männer wurde schwerer verletzt, es besteht allerdings keine Lebensgefahr.

Ersten Informationen nach wurde die Verletzungen von einer zerbrochenen Glasflasche im Rahmen eines Streits zwischen mehreren Personen in einem Lokal in Esch-Alzette verursacht. Ermittlungen wurden diesbezüglich eingeleitet und Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)