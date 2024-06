RLP: 86-Jähriger verwechselt Gas- und Bremspedal – Tot bei bei Crash mit Hauswand

HAßLOCH. Ein 86 Jahre alter Autofahrer ist in Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) mit seinem Auto in eine Hauswand geprallt und danach ums Leben gekommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten, hatte der Mann am Montag Gas- und Bremspedal in seinem Auto verwechselt.

Zuvor hatte er vor einer Garage angehalten und wollte aussteigen. Wegen eines Bedienfehlers des Automatikgetriebes sei der Wagen jedoch leicht zurückgerollt. Darüber erschrocken habe er bremsen wollen, jedoch versehentlich auf das Gaspedal getreten. Daraufhin prallte das Auto mit großer Wucht in eine gegenüberliegende Hauswand. Der 86-Jährige wurde aus dem Auto befreit und kam ins Krankenhaus, wo er am Dienstag seinen Verletzungen erlag. (Quelle: dpa)