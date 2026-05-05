Auf dem Weg zur neuen Regierung: Koalitionsvertrag wird unterschrieben

Vor rund einer Woche wurde der Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Mainz vorgestellt. Danach wurde er von der Basis besiegelt, jetzt wird er unterzeichnet. Wer ins Kabinett geht, ist noch unklar.

0
Der scheidende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD, links) und sein designierter Nachfolger Gordon Schnieder (CDU). Foto: Boris Roessler/dpa

MAINZ. Gut sechs Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz unterzeichnen CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag. Dafür kommen sie am morgigen Mittwoch um 12.00 Uhr im Staatstheater in Mainz zusammen, wie beide Seiten mitteilten.

Welche Partei welche Ministerien übernimmt, steht fest. Wer künftig Minister oder Ministerin wird, ist aber weiter offen. Für die CDU sind bei der Unterzeichnung der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder, der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Marcus Klein, sowie die EU-Abgeordnete Christine Schneider dabei.

Für die SPD nehmen Noch-Ministerpräsident und Verhandlungsführer Alexander Schweitzer teil, aber auch die Parteichefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und die stellvertretenden Vorsitzenden, Finanzministerin Doris Ahnen und der scheidende Bildungsminister Sven Teuber.

Vorgestellt worden war das gut 100 Seiten starke Papier mit dem Titel «Gemeinsame Verantwortung für ein starkes Rheinland-Pfalz» bereits am vergangenen Donnerstag. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelStudie der Uni Trier: Wie Betriebsräte auf Mindestlohnverstöße wirken
Nächster ArtikelRLP-Grüne wählen neue Doppelspitze – Klima und Demokratie als Schwerpunkte

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.