Trier: Bühne für selbstgeschriebene Texte beim Lesefestival Stadtlesen

TRIER. Für das Stadtlesen-Festival, das 2026 vom 11. bis 14. Juni auf dem Trierer Domfreihof stattfindet, können Menschen jeden Alters selbst geschriebene Texte einreichen, die dann von bekannten Vorlesern vorgestellt werden.

Die Aktion wird kombiniert mit einem Wettbewerb für Texte in zwei Kategorien: für Erwachsene (Präsentation am Samstag, 13. Juni, 18 Uhr) auf der Bühne auf dem Domfreihof) und für Kinder mit der Vorstellung am Sonntag, 14. Juni, 15 Uhr. Wegen der vielen Anfragen in den früheren Jahren bei diesen Wettbewerben wird um eine schriftliche Bewerbung gebeten. Sie sollte aus einem kurzen Anschreiben mit Angaben zur Person, einer Zusammenfassung des eingereichten Beitrags sowie dem maximal vier Seiten umfassenden Text bestehen.

Einsendeschluss per E-Mail ([email protected]) ist am Montag, 18. Mai. Eine unabhängige Jury wählt aus den Bewerbungen pro Kategorie jeweils drei Beiträge aus, die auf der Festivalbühne vorgestellt werden. Die Wissenschaftliche Bibliothek und die Stadtbücherei begleiten die Jury in ihrem Auswahlprozess. Die Bücherei weist ergänzend darauf hin, dass für die Lesungen keine Honorare gezahlt werden. Außerdem soll das Angebot im Herbst fortgesetzt werden. Weitere Infos per E-Mail ([email protected]), telefonisch (0651/718-3430) oder online: www.stadtbuecherei-trier.de. (Quelle: Stadt Trier)