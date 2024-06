Etwas Gewöhnungsbedürftig – Motto der Mainzer Fastnacht 2025 vorgestellt

MAINZ. Das Motto der Mainzer Fastnacht 2025 ist gefunden und bringt einen Sprachmix aus Mainzer Dialekt und Englisch. Es lautet: «In Meenz zu feiern, des ist nett, but don’t forget se Zugplakett!». Dafür sprach sich am Montag in Mainz eine Jury mit Vertretern von Fastnachtsvereinen, Unternehmen und Medien aus. Insgesamt 161 Vorschläge waren beim Mainzer Carneval-Verein (MCV) eingereicht worden.

Klar war schon vorher, dass die in Mainz berühmte Zugplakette in dem neuen Motto vorkommen soll. Das Figürchen zum Umhängen, mit dessen Verkauf der Rosenmontagszug mitfinanziert wird, feiert nämlich Geburtstag und wird im kommenden Jahr 75. Der nun ausgewählte Spruch erinnert augenzwinkernd daran, dass die Plakette beim Feiern nicht vergessen werden sollte.

Die recht frühe Kür des Mottos für die kommende Kampagne soll etwa Büttenrednern und Liederdichtern Zeit geben, sich damit zu beschäftigen. Der Rosenmontag mit dem traditionsreichen Zug in Mainz wird im kommenden Jahr am 3. März sein, am 5. März 2025, dem Aschermittwoch, endet dann das bunte närrische Treiben vorerst wieder.