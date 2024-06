SPEICHER. Am 31.5.2024 wurde in der Jacobsstraße in Speicher gegen 23.15 Uhr ein herrenloses grau-rotes E-Bike der Marke „Liqbike“ aufgefunden.

Der rechtmäßige Eigentümer ist derzeit nicht bekannt. Der Eigentümer des E-Bikes oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu einem Eigentümer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden (Quelle: Polizeidirektion Wittlich).