Streitigkeiten, Schlägereien, Nachtlärm: Über 50 Einsätze für die Police Grand-Ducale

LUXEMBURG. Zwischen dem Abend des 31.5.2024 und dem heutigen Morgen musste die Police Grand-Ducale in rund 55 Fällen wegen Streitigkeiten, Schlägereien und Nachtlärm ausrücken. In den meisten Fällen konnte die Situation aber an Ort und Stelle geklärt werden.

So wurde zum Beispiel am Abend des 31.5.2024 einer Polizeistreife ein offensichtlich alkoholisierter Mann an der Kreuzung Rue Joseph Junk mit der Rue de Strasbourg gemeldet, der Passanten belästigen würde. Der Mann konnte umgehend angetroffen werden. Da er aufgrund seines Alkoholkonsums Schwierigkeiten hatte, sich auf den Beinen zu halten und sich zu artikulieren, wurde er aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen und nach Hause zu gehen, was der Mann zunächst auch zu befolgen schien. Er pöbelte jedoch kurz danach weiterhin Passanten in der Rue Joseph Junck an, so dass beschlossen wurde, ihn nach ärztlicher Kontrolle im Arrest unterzubringen. (Quelle: Police Grand-Ducale)