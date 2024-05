Auto donnert gegen Laterne und fünf Fahrzeuge: Zwei Verletzte

BOBENHEIM-ROXHEIM. Am 31.5.2024 ereignete sich gegen 1.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Bobenheim-Roxheim. Hierbei befuhr ein PkKW die Frankenthaler Straße von Worms kommend in Richtung Frankenthal vermutlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

Der PKW kollidierte mit insgesamt fünf geparkten Fahrzeugen. Nachdem der PKW im Nachgang mit einer Laterne sowie einem Hoftor kollidierte, kam er schließlich zum Stehen. Die beiden Insassen des PKWs wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal ein Gutachter beauftragt. Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim unterstützt. Außerdem erfolgten polizeiliche Maßnahmen zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit der beiden Insassen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237/934-1100 zu wenden. Hinweise auch per E-Mail an [email protected]. (Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen)