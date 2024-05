++ Region: Juni beginnt bedeckt und regnerisch – Starkregen möglich ++

Wolken und Schauer bestimmen das Wochenende zum großen Teil. Heftiger Dauerregen ist für Rheinland-Pfalz und das Saarland der Vorhersage zufolge bisher aber nicht in Sicht.

OFFENBACH. Mit Schauern und einzelnen Gewittern verabschiedet sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland der Mai an diesem Freitag. Ab dem Mittag schließt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Starkregen nicht aus, wie es in der Vorhersage heißt. Dabei könnten lokal innerhalb kurzer Zeit 15 Liter pro Quadratmeter fallen.

Es ist wechselnd bis stark bewölkt und die Temperaturen steigen auf 16 bis 19 Grad, in den Hochlagen der Eifel werden es laut DWD nicht mehr als 14 Grad. Der Juni beginnt an diesem Samstag bedeckt und regnerisch, zum Nachmittag lässt der Regen der Vorhersage nach. Einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Am Sonntag ist es laut DWD wechselnd bewölkt, weiter muss mit Schauern und einzelnen Gewittern gerechnet werden. Mit 18 bis 21 Grad wird es wieder etwas wärmer. (Quelle: dpa)