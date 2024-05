Auffahr-Crash und Fahrerflucht in Heddert – 17-jähriger Biker verletzt

HEDDERT. Am Mittwoch, den 29.5.2024, kam es gegen 13.20 Uhr in der Hauptstraße in Heddert zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Hier nahm ein wartepflichtiger PKW, aus Fahrtrichtung Lampaden kommend, an einer Fahrbahnverengung durch parkende Fahrzeuge einem entgegenkommenden PKW die Vorfahrt.

Um eine Kollision zu vermeiden, legte dieser eine Vollbremsung hin, wobei ein dahinter befindliche junge Motorradfahrer auf das bremsende Fahrzeug auffuhr. Durch den Sturz erlitt der 17-jährige Motorradfahrer leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend in Fahrtrichtung Schillingen von der Unfallörtlichkeit fort. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen weißen VW Passat mit TR-Zulassung handeln.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug / Fahrzeugführer erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-10. (Quelle: Polizeidirektion Trier)