Männergruppe mischt sich in Paar-Streit ein: Stichverletzung mit Cuttermesser

PIRMASENS. Ein Unbekannter hat in Pirmasens einen 36-Jährigen mit einem Cuttermesser am Bein verletzt. Eine Gruppe von Männern soll sich zuvor am Montag in einen Streit des 36-Jährigen und dessen 33-jähriger Partnerin eingemischt haben, wie die Polizei mitteilte.

Einer der Männer stach dem Opfer daraufhin in den Oberschenkel und feuerte einen Schuss aus einer Schreckschusspistole ab. Die Polizei traf das Paar daraufhin in seiner Wohnung an. Die beiden waren den Angaben zufolge betrunken und wollten nichts mit der Polizei zu tun haben. Der Mann habe erst nach einiger Überzeugung zugestimmt, die nicht lebensbedrohliche Wunde im Krankenhaus behandeln zu lassen. Dort habe seine Partnerin die Behandlung andauernd gestört, bis sie schließlich von der Polizei gefesselt wurde. Dabei habe sie die Polizisten beleidigt; gegen sie wird daher nun ebenfalls ermittelt. Die Suche nach dem Täter der Körperverletzung dauert an. (Quelle: dpa)