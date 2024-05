BAD DÜRKHEIM. Die Polizei hat in Bad Dürkheim drei Entenküken aus einem Gully gerettet.

Anschließend sei die Entenmutter am Pfingstmontag mit ihren fünf Küken in ihr natürliches Habitat eskortiert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Passanten hatten die Polizei gerufen, weil drei der Jungtiere in den Gully gefallen waren.

Die Küken wurden unverletzt ihrer Mutter übergeben, hieß es.