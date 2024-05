Kreis Trier-Saarburg: Glasfaseranschlüsse für weitere rund 160 Adressen

TRIER. Weitere rund 160 Adressen im Landkreis Trier-Saarburg werden bis Ende 2025 mit schnellen Glasfaseranbindungen ausgestattet. Möglich macht dies das sogenannte Weiße-Flecken-Förderprogramm. Die Projektpartner haben nun mit dem ausführenden Unternehmen Westconnect GmbH die Verträge für das wichtige Infrastrukturprojekt unterschrieben.

Landrat Stefan Metzdorf erklärte: „Breitbandversorgung ist eine unverzichtbare Investition in die zukunftsfähige, digitale Infrastruktur im gesamten Kreisgebiet. Gerade die Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität unserer Region werden damit enorm gestärkt. Das Internet gehört privat wie beruflich zum Alltag. Daher ist für uns klar: Eine flächendeckende Versorgung mit schneller Glasfaser-Technologie ist der Grundstein für die digitale Zukunft.“

114 Kilometer Glasfaser geplant

Die bauliche Umsetzung des Projektes ist bereits in der Vorbereitung. Insgesamt wird Westconnect rund 114 Kilometer Glasfaser und 92 Kilometer Leerrohre verlegen. Mit diesem Projekt werden einige Einzeladressen und schwer erreichbare Adressen für den Breitbandausbau in den Blick genommen.

In Abstimmung mit den Verbandsgemeinden wurden kreisweit rund 160 Adressen identifiziert, die nun schnellere Internetverbindungen erhalten sollen. In der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell werden 55 Adressen ausgebaut, in der VG Konz 48. Hinzu kommen 20 Adressen aus der VG Ruwer, 19 Anschlüsse im Raum Hermeskeil, zehn Adressen in der VG Schweich sowie fünf in der VG Trier-Land.

Insgesamt investieren die Projektbeteiligten rund 5,5 Millionen Euro. Der Bund fördert das Projekt mit knapp 3,5 Millionen Euro. Zudem rechnet der Kreis noch mit einer Landesförderung von etwa 1,6 Millionen Euro.

„Mit diesem Projekt legen wir weitere Grundsteine für eine sichere und moderne Digitalisierung in einem weiteren Landkreis in Deutschland. Glasfaserleitungen, die bis ins Gebäude gelegt werden, sind der Standard für die Zukunft. Eine leistungsstarke, digitale Infrastruktur wird immer wichtiger und wir freuen uns, den Landkreis Trier-Saarburg bei dem Ausbau unterstützen zu können“, betonte Philipp Klein, Manager für regionale Kooperationen bei Westconnect.

Den Landkreis Trier-Saarburg fit machen für die digitale Zukunft – mit dieser Zielsetzung wird seit 2018 der Breitbandausbau in der Region vorangetrieben. Mit dem neuen Kooperationsvertrag wird nun ein weiterer wichtiger Schritt gemacht. Der flächendeckende Breitbandausbau im Kreis wird durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr sowie das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. (Quelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg)