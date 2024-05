Straßensperrung in Holzerath: Busse werden umgeleitet

TRIER/HOLZERATH. Ab Montag, 13. Mai, bis einschließlich Freitag, 31. Mai 2024, wird die Brunnenstraße in Holzerath voll für den Verkehr gesperrt, weshalb die Buslinien 31, 32 und 88 wie folgt umgeleitet werden:

– Die Busse der Linie 31 in Richtung Bonerath fahren ihre normale Route bis zur Haltestelle Schöndorf Hauptstraße und werden dann über die Brunnenstraße in Schöndorf nach Bonerath umgeleitet. In Richtung Hauptbahnhof fahren die Busse der Linie 31 eine Umleitung ab Bonerath zur Haltestelle Brunnenstraße in Schöndorf und dann weiter nach Fahrplan. Ausgenommen von der Umleitungsregelung sind die beiden Schnellbusfahrten der Linie 31 um 6.47 Uhr von Bonerath zum Hauptbahnhof und um 13.14 Uhr vom Hauptbahnhof nach Bonerath. Diese bedienen auch die Haltestellen Holzerath Mitte und Schöndorf Kirche.

– Um ein regelmäßiges Mobilitätsangebot für Holzerath zu gewährleisten, pendelt ein Großraumtaxi montags bis freitags zweistündlich zwischen Pluwig, Schöndorf und Holzerath. Fahrgäste können in Schöndorf in die Linie 31 nach Trier umsteigen.

– Alle Busse der Linie 32 in Richtung Bonerath werden ab der Haltestelle Schöndorf Kirche über Neustraße, Hardtstraße und Römerstraße zur Haltestelle Holzerath Mitte geleitet. Anschließend fahren die Busse zurück nach Schöndorf und werden dort über die Brunnenstraße nach Bonerath geleitet. In Richtung Waldrach fahren die Busse der Linie 32 die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge.

– Die Busse der Linie 88 in Richtung Bonerath fahren ab der Haltestelle Schöndorf Hauptstraße und werden dann über die Brunnenstraße in Schöndorf nach Bonerath umgeleitet. In Richtung Hauptbahnhof fahren die Busse der Linie 88 die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge.

– Samstags, Sonntags und an Feiertagen wird das Bediengebiet des Smart-Shuttles zwischen 9-21 Uhr auf Holzerath ausgeweitet.

– Die Haltestellen Schöndorf Kirche und Holzerath Mitte werden für die Linien 31 und 88 aufgehoben. Die Haltestelle Bonerath Neustraße ist für die Linien 31, 32 und 88 aufgehoben, Fahrgäste können an die Haltestelle Neustraße ausweichen.

Bei Fragen zur Busumleitung steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 gerne zur Verfügung. (Quelle: SWT)