Daun: Imbiss und Eventkneipe – die „schärfste Adresse der Eifel“ zieht um

DAUN. Die wohl schärfste Adresse der Eifel, „Kalles Foodstation“ in Daun, hat einen neuen Standort: Die Heimat der schärfsten Currywurst in der Großregion wird künftig die Abt-Richard-Straße 2a sein, ganz zentral gelegen, direkt neben dem Hausärztlichen Versorgungszentrum Daun (HVZ). Die Foodstation mit dem ganz besonderen Flair zieht in die Räume einer ehemaligen Bäckereifiliale, wächst somit und erweitert ihr Angebot. Und das ehemalige Steakhaus „Zum Dorfbrunnen“ hinter der vormaligen Bäckerei-Filiale baut Inhaber Pascal Gruschka gleich mit um: Dort wird eine Bierkneipe mit Darts, Billard, Kicker und Airhockey entstehen.

Mit seinem komplett selbst gebauten Foodtruck hatte Gruschka am 1. Juli letzten Jahres am Alten Bahnhof in Daun begonnen (lokalo.de berichtete). Sein Alleinstellungsmerkmal: Currywürste mit sagenhaften Schärfegraden bis zu fast acht Millionen Scoville! Schon die erste von zehn Schärfe-Stufen, die noch die harmlos klingende Bezeichnung „Hot & Sweet“ trägt, ist mit 11.000 Scoville etwa fünf Mal so scharf wie Tabasco!

Mit den extra scharfen Currywürsten und leckeren holländischen Snacks wie Frikandel, Kip Corn oder Bitterballen erarbeitete sich Gruschka, dessen Großvater Karl und Großmutter Marlies in den 70er-Jahren die „Dauner Bürgerstube“ in der Wirichstraße betrieben, schnell einen begeisterten Kundenstamm. Jetzt, nach nicht einmal einem Jahr, wird das nächste Kapitel der Erfolgsgesichte geschrieben – mit dem Umzug an den neuen Standort in der Abt-Richard-Straße und der Schaffung der Bierkneipe im vormaligen Steakhaus.

Der Standort am Bahnhof sei zwar gut gewesen, aber wetterabhängig und nicht so zentral, erklärt Gruschka gegenüber lokalo.de. „Als bekannt wurde, dass die Räumlichkeiten der Bäckereifiliale frei werden, habe ich natürlich sofort eingeschlagen. Mit dem neuen, zentralen Standort bin ich noch präsenter in der Stadt“, fügt er hinzu. Auch die Möglichkeit, das Steakhaus zu bewirtschaften, spielte eine Rolle: „Ich habe immer gesagt: Entweder mache ich eine Kneipe oder ich mache einen Imbiss. Und jetzt mache ich einfach beides“, so Gruschka lachend.

Der neue Imbiss bietet auf rund 65 Quadratmetern ca. 20 Plätze, teils als Sitzplätze im urigen Look mit Fass-Tisch, teils als Stehplätze für alle, die nur schnell eine Brat- oder Currywurst essen wollen. Von April bis Oktober kommen weitere 20 Plätze in der Außengastronomie hinzu. Die Location im ehemaligen Steakhaus wird als Eventkneipe für Jung und Alt etwa achtzig Plätze bieten, auch für Partys, Abende mit Live-Musik, Junggesellenabschiede oder Gruppenreservierungen. Allerdings wird dies noch etwas auf sich warten lassen: „Die Eröffnung der Bierkneipe ist erst für 2025 realistisch“, sagt Gruschka.

Noch während Gruschka im Januar und Februar mit dem Foodtruck auf zahlreichen Karnevalssitzungen gastierte, begann er mit dem Umbau in der vormaligen Bäckerei: Nach Feierabend, genau wie seinerzeit beim Bau des Foodtrucks, gestaltete der gelernte Dachdecker die Räumlichkeiten in Eigenregie zum Imbiss um: „Ich habe ein halbes Jahr lang jeden Tag 18 Stunden gearbeitet“, sagt der Inhaber – eine Energieleistung, die sich gelohnt hat, die Räume sind ausgesprochen gelungen. Lediglich die Verkabelung und die sanitären Einrichtungen wurden von Handwerksbetrieben ausgeführt. Bei den Verputzarbeiten wurde Gruschka zudem von einem Freund unterstützt. Sein besonderer Dank gilt daher allen, die zum Gelingen von Umbau und Umzug beigetragen haben, auch Stadtbürgermeister Friedhelm Marder und der Verwaltung der Verbandsgemeinde, die ebenfalls das Bauvorhaben nach Kräften unterstützt haben. Da eine komplette Nutzungsänderung erforderlich war, um aus der Bäckerei einen Gastronomiebetrieb zu machen, war die Umwandlung bauantragspflichtig.

Die Speisekarte von Kalles Foodstation wird mit dem Umzug um beliebtes Fingerfood erweitert: Mozarella-Sticks, Chicken Nuggets und Chili Cheese Nuggets kommen neu hinzu, auch Frikadellen-Brötchen und Schnitzel wird es künftig geben. „Danach wird dann auch noch unser eigenes Schaschlik dazukommen“, erklärt Gruschka. Auch am neuen Standort wird die bewährte, hohe Qualität angeboten, mit besten regionalen Wurstwaren von der Metzgerei Schneider aus Büchel. Nicht umsonst ist Kalles Foodstation mit vollen fünf Sternen bei Google bei insgesamt 80 Bewertungen der bestbewertete Betrieb in Daun: „Da bin ich echt stolz drauf. Da sieht man auch, dass man seine Sache gut macht“, sagt Gruschka.

Am 17.5. wird Gruschka am neuen Standort eröffnen. Für den Juli ist dann eine Feier zum einjährigen Bestehen von Kalles Foodstation geplant. „Da werden wir ein bisschen größer aufschlagen. Die Planungen laufen aber noch. Wir haben ja hier Platz“, meint der Gastronom augenzwinkernd. Geöffnet hat Kalles Foodstation in der Abt-Richard-Straße 2a dann dienstags bis freitags von 11.00 bis 20.00 Uhr und am Wochenende von 11.30 bis 20.00 Uhr.

Weitere Informationen und die komplette Speisekarte unter: www.kallesfoodstation.de.