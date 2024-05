Übersät von Schlaglöchern: Ruwerer Straße wird geflickt – Verkehrsbehinderungen möglich

TRIER. Nach der Sanierung von Sickingenstraße und Bonner Straße steht im Amt StadtRaum als nächste größere Sanierungsmaßnahme ein Abschnitt der Ruwerer Straße in der Ortsmitte des Trierer Stadtteils auf dem Programm. Die Bauarbeiten beginnen am kommenden Montag, 13. Mai.

Die Ruwerer Straße, vom Ortseingang aus Richtung Trier-Nord kommend bis zur Ortsmitte, ist in keinem guten Zustand. Die Asphaltdecke ist übersät von Schlaglöchern. Die Bordsteine sind teils stark beschädigt, das Wasser fließt nicht mehr richtig in den Kanal ab. Deshalb steht eine Sanierung an, das heißt, die Asphaltdecke wird auf kompletter Straßenbreite abgefräst und erneuert, Bordsteine neu gesetzt und die Bürgersteige neu asphaltiert. Diese Deckenschicht-Sanierung kostet rund 250.000 Euro.

Der Straßenraum wird dabei nicht verändert, die Straßen bleiben so breit wie bisher. Die Maßnahme soll vom 13. Mai bis zum 10. Juni erledigt sein. Sie wird in verschiedene Bauabschnitte aufgeteilt. Der Verkehr wird mit Ampeln geregelt.

Vom 13. Mai bis zum 27. Mai werden die Bordsteine erneuert. Dies dürfte in der ersten Woche noch keine größeren Auswirkungen auf den Verkehr haben.

Vom 21. bis 24. Mai (erste Woche der Pfingstferien) wird der Bereich zwischen Einmündung Fischweg bis hinter den Fußgängerüberweg asphaltiert. Drei Ampeln regeln den Verkehr.

Vom 28. Mai bis 3. Juni wird das Teilstück zwischen Fußgängerüberweg und Hotel zur Post asphaltiert, zwei Ampeln regeln den Verkehr.

Vom 4. Juni bis zum 10. Juni wird das Teilstück zwischen Hotel zur Post und dem Ende der Bebauung des Ortsteils saniert, zwei Ampeln regen den Verkehr.

Durch die Ampelregelungen kann es insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten zu Wartezeiten kommen. Das Amt StadtRaum bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um vorsichtige Fahrweise im Baustellenbereich. (Quelle: Stadt Trier)