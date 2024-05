Verzweifelt und verängstigt im Wald: Einsatzkräfte retten Frau in Not

WITTLICH/BAD BETRICH. Wie die Polizei Wittlich mitteilt, meldete sich am heutigen Samstag, 04.05.2024 um 18.41 Uhr eine 67-jährige Frau aus dem Kreis Bergheim über Notruf verzwiefelt bei der Polizei.

Was war der Frau passiert?

Die Frau gab am Telefon an, mit dem Pkw in einem Waldgebiet bei Bad Bertrich zu sein. Sie habe sich auf einem Wirtschaftsweg verfahren und findet nicht mehr aus dem Wald heraus.

67-Jährige verirrt sich im Wald

Die Frau sei sehr verzweifelt und verängstigt. Mit vereinten Kräften von Feuerwehr, DRK und Polizei kann die Person aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Die Hilfesuchende konnte dank festgestellter Rettungspunkte schnell geortet werden und noch vor dem Eintreten der Dunkelheit wieder zurück auf feste Wege in Sicherheit gebracht werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Bengel, Alf und Zell, sowie Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei Zell.