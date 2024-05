Dreyer verurteilt brutale Angriffe auf Politiker: «Fassungslos»

MAINZ. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die jüngsten Angriffe auf Politiker scharf verurteilt.

«Die Ereignisse unter anderem in Dresden sind abscheulich und machen fassungslos», teilte die SPD-Politikerin am Samstag in Mainz mit. «Es ist ein kalkulierter Einsatz von Gewalt zur Einschüchterung von Demokraten.»

Aus verbalen Drohungen würden «abscheuliche» Taten. «Umso wichtiger ist, dass Demokraten jetzt zusammenstehen und die Demokratie stärken», appellierte Dreyer. Der SPD-Europaabgeordnete Matthias Ecke war in Dresden von vier Unbekannten beim Aufhängen von Wahlplakaten zusammengeschlagen worden, sodass er operiert werden musste.