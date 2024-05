Vandalismus in Niedermennig: Pkw zerkratzt und Wahlplakat beschädigt

KONZ/NIEDERMENNIG. Wie die Polizeiwache Konz mitteilt, wurde in der Zeit vom Dienstag 30.04.204, 18.00 Uhr bis Mittwoch den 01.05.2024, 12.30 Uhr in Niedermennig, in der Straße „Im Sonnenschein“, ein Pkw und ein Wahlplakat stark beschädigt.

Der Pkw wurde mittels einer Plastikradkappe zerkratzt. Hierbei haben der oder die Täter mit der Radkappe mehrfach auf das Fahrzeug geschlagen. Möglicherweise blieb die Tat nicht unbemerkt.

Personen, die Hinweise auf einen, oder mehrere Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Konz (06501/9268-0) in Verbindung zu setzen.