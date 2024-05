Kurios: Mann mit Fake-Autokennzeichen wird von Besitzer erwischt

Ein Mann bekommt immer wieder Bußgeld-Briefe wegen Verkehrsverstößen, die er nicht begangen hat. An der Aufklärung des Mysteriums ist er selbst beteiligt.

MAINZ. Ein Mainzer Autofahrer hat einen anderen Mann erwischt, der offenbar sein Kennzeichen gefälscht hatte.

Dem 67-Jährigen fiel sein eigenes Nummernschild am Donnerstag an einem fremden Auto auf, wie die Mainzer Polizei am Freitag mitteilte. Das Kennzeichen stellte sich als dupliziertes, gefälschtes Nummernschild heraus.

Der 67-Jährige hatte zuvor bereits mehrere Bußgeldbescheide für Verstöße erhalten, die er nicht begangen hatte, hieß es weiter. Gegen einen 30-Jährigen wird nun unter anderem wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Sein Auto, das bereits seit zwei Jahren nicht mehr zugelassen ist, wurde ihm ebenso wie die falschen Kennzeichen abgenommen. Zudem erwarten ihn weitere Bußgelder für Verstöße unter gefälschtem Nummernschild.