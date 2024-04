IHK-Auszeichnung: Eifeler Energie-Scouts landesweit an der Spitze

TRIER. Die Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz und das Unternehmensnetzwerk Klimaschutz haben Auszubildende der Katimex Cielker GmbH aus Jünkerath (Landkreis Vulkaneifel) als „Energie-Scouts“ ausgezeichnet.

Mit ihrem Projekt „Den Papier- und Stromverbrauch reduzieren“ erreichten Sie im landesweiten Wettbewerb Platz drei. Ebenfalls in die Endausscheidung kamen Azubis der IT-Haus GmbH aus Föhren (Kreis Trier-Saarburg) für die „Einführung einer Fassadenbegrünung“.

Einsparpotenziale erkennen, Ideen umsetzen

135 Auszubildende aus 40 Unternehmen haben sich an der zehnten Auflage des Qualifizierungsprogrammes „Energie-Scouts“ beteiligt. Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz: „Energieeffizienz spielt für die Wirtschaft eine Schlüsselrolle. Unternehmen verstärken seit Jahren ihre Investitionen, um Energie und Materialien noch besser einzusetzen.“ Das Programm Energie-Scouts gibt Auszubildenden das Wissen und die Instrumente an die Hand, um Einsparpotenziale zu erkennen, Verbesserungsideen zu entwickeln und mit einem eigenen Projekt auch umzusetzen.

Änderungen im täglichen Arbeitsprozess

Eine Fachjury hat drei Siegerteams ausgewählt, für welche die IHKs ein Preisgeld von insgesamt 1800 Euro ausgelobt haben. Platz eins ging an die Schaefer-Kalk GmbH & Co. KG (Diez), Platz zwei an die Fiege Logistik Stiftung & Co. KG (Worms). Auf Platz drei schafften es die Auszubildenden Sabrina Lange und Benedikt Berners der Katimex Cielker GmbH aus Jünkerath. Zu ihrem Konzept gehören unter anderem folgende Maßnahmen: Umstieg auf Recyclingpapier, Reduzierung des Papierverbrauchs, Herunterfahren der Heizung abends, Ausschalten nicht benötigten Lichts, Mitarbeiterschulung zur Ressourceneinsparung und gezielte Anforderungen an das geplante neue Bürogebäude.

Das Team der IT-Haus GmbH erreichte durch die Fassadenbegrünung eine Verbesserung des Mikroklimas, Energieeinsparung und Co2-Reduktion, einen Beitrag zur Artenvielfalt und zur Schaffung eines angenehmen Arbeitsumfelds.

Weitere Teilnehmer des Wettbewerbs aus der Region Trier im Überblick:

Innogration GmbH (Bernkastel-Kues), Siegenia Group (Hermeskeil), Kautz Starkstrom Anlagen GmbH (Trier), Möbel Martin (Konz), Kerschgens Werkstoffe & Mehr GmbH (Bitburg), Zweckverband A.R.T. (Trier), SWT AöR (Trier), Moccamedia GmbH (Trier), Luxport Group/Lorang GmbH (Trier/Mertert).