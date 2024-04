Letztes Heimspiel der regulären Saison – Gladiators Trier empfangen RASTA Vechta II.

TRIER. Am kommenden Samstag, 20. April, empfangen die Gladiators Trier die Gäste aus Vechta zum letzen Saisonspiel vor den Playoffs. Tip-Off in der Halle um 19:30 Uhr.

Die reguläre Saison der 2. Basketball Bundesliga geht mit großen Schritten auf ihr Finale zu. So kommt es am Samstag zum letzten Hauptrunden-Heimspiel der Gladiators in der heimischen Halle. Gegner ist RASTA Vechta II, das Farmteam des letztjährigen ProA-Aufsteigers.

Als Underdog in die Saison gestartet entwickelte sich das hochtalentierte Team von Headcoach Hendrik Gruhn zu einem echten Favoritenschreck und soliden Mittelfeld-Team der ProA. Nach dem gestrigen Heimsieg über die EPG Baskets Koblenz hat die Vechtaer Zweitvertretung mit 12 Siegen nach 32 Spieltagen den Klassenerhalt bereits frühzeitig gesichert und steht aktuell auf dem 12. Tabellenplatz der 2. Basketball Bundesliga. Wie bereits in den letzten Saisons können sich die Fans der Gladiatoren nach dem letzten Hauptrunden-Heimspiel auf eine Fanparty freuen. Bei Freigetränken wird das Trierer Team gemeinsam mit den Zuschauern die erfolgreiche reguläre Saison 2023/24 ausklingen lassen, eine Autogrammstunde geben und für Fotowünsche zur Verfügung stehen.

Als Farmteam verfügt RASTA II über den mit Abstand jüngsten Kader der Liga und einige Akteure absolvieren Partien in der ProA, als auch für die erste Mannschaft in der BBL. Erfolgreichster Punktesammler der Vechtaer ist US-Import Kaden Anderson mit 14,7 Punkten pro Spiel. Auch die Doppellizenler Luc van Slooten (11,5) und Jack Kayil (11) erzielen zweistellige Punktewerte im Schnitt. Erwähnenswert sind auch die Zahlen von Centertalent Johann Grünloh, der mit 9,8 Punkten und starken 9,1 Rebounds pro Spiel ebenfalls eine wichtige Rolle im Farmteam übernimmt. Ex-Gladiator Kevin Smit agiert als erfahrene Säule und Kapitän im jungen RASTA-Team und führt die junge deutsche Rotation um Roman Bedime, Joshua Bonga, Kaya Bayram, Elijah Schmidt und Karl Bühner an. Auch im statistischen Teamvergleich belegen die Youngster in allen Kategorien solide Mittelfeldplätze.

„Vechta ist ein sehr interessantes Team mit vielen hochtalentierten Spielern. Sie sind extrem dynamisch in der Offensive und haben einige Spitzenteams der ProA vor große Herausforderungen gestellt. Ich rechne mit einem hochmotivierten Gegner, der uns in unserer Halle sicherlich ärgern möchte. Wir bereiten uns auf ein intensives und sehr temporeiches Spiel vor und freuen uns wirklich sehr auf das letzte Hauptrundenspiel in unserer Arena. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir nochmal alles geben und denkt daran: wear white on Saturday night!“, sagt Headcoach Don Beck vor dem Aufeinandertreffen mit RASTA Vechta II am Samstag.