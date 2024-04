Umbauarbeiten der Schlaganfall-Station am Krankenhaus Bernkastel/Wittlich haben begonnen

WITTLICH. Die Umbauarbeiten der zertifizierten Schlaganfall-Station am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich haben begonnen. Bereits über 20 Umzüge innerhalb des Krankenhauses sind erfolgt, um Platz für dieses wichtige Bauprojekt zu schaffen. Die neue Einheit soll nicht nur die Versorgung von Schlaganfall Betroffenen auf der zertifizierten Stroke Unit/Schlaganfall-Station optimieren, sondern auch die Arbeit auf der benachbarten neurologischen Station durch kurze Wege und strukturierte Funktionsbereiche erleichtern.

Beim Schlaganfall zählt jede MINUTE – Schnelles Handeln und Behandeln rettet daher Leben und Lebensqualität!

Je schneller die Durchblutung des Gehirns bei einem Schlaganfall wieder funktioniert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass von Schlaganfall Betroffene wieder schlucken, sprechen oder gehen können. Deshalb spielt die Zeit beim Schlaganfall eine so entscheidende Rolle.

„Eine schnelle Therapie erhöht signifikant die Aussichten auf eine Heilung oder Besserung der Symptome. Zwischen dem Bemerken des Schlaganfalls und dem Eintreffen in der Klinik sollten nicht mehr als 30 Minuten verstreichen. In unserer zertifizierten Stroke Unit arbeiten Schlaganfallexperten aus verschiedenen Abteilungen eng zusammen, um Leben zu retten und langfristige Folgen eines Schlaganfalls zu minimieren“, so PD Dr. Jörn Zeller, Chefarzt der Abteilung für Neurologie.

Finanzierung aus Eigenmitteln

Ziel der Umbauarbeiten ist die Erweiterung der Stroke Unit auf 10 Überwachungsbetten für Schlaganfall-Patienten. Daneben werden zur Optimierung der Abläufe Therapieräume neu eingerichtet, eine Sanierung und Neustrukturierung des Pflegestützpunktes erfolgen sowie Pflegearbeits- und Lagerräume, Untersuchungsräume und Büroräumlichkeiten entstehen. Diese Umbaumaßnahmen dauern voraussichtlich bis Anfang 2025 an und kosten ca. 2,4 Millionen EUR, die komplett aus Eigenmitteln ohne staatliche Förderung aufgebracht werden.

„Trotz der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation der Krankenhäuser in Deutschland ist der Start der Bauarbeiten unabdingbar, um die steigende Anzahl an Schlaganfall-Betroffenen optimal in der Region zu versorgen“, so Jeannette Diederichs, die kaufmännische Direktorin des Verbundkrankenhauses. „Wir freuen uns über Wegbereiter, die uns bei der Finanzierung dieses wichtigen Projektes unterstützen.“

Werden auch Sie Wegbereiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wegbereiter-krankenhaus.de.