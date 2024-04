16-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall mit PKW eingeklemmt und schwer verletzt

OTTERSTADT. Am 13.4.2024, um 21.19 Uhr, kam es in der Speyerer Straße in Otterstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer.

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Dudenhofen befuhr mit seinem Fahrrad die Speyerer Straße. Hinter ihr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem PKW in derselben Fahrtrichtung. Der Jugendliche kam zunächst ohne Fremdeinwirkung zu Fall. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem auf der Fahrbahn liegenden Jugendlichen und dem PKW. Der Jugendliche wurde eingeklemmt, konnte jedoch durch die verständigte Feuerwehr befreit werden. Er verletzte sich in Folge des Unfalles schwer, jedoch nicht lebensgefährlich und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen)