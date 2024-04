KIRCHBERG. Am Abend des 12.4.2024 wurde der Rettungsleitstelle starker Benzingeruch in einem Mehrfamilienhaus in Kirchberg gemeldet. Das Mehrfamilienhaus wurde evakuiert.

Die Ursache konnte durch die Feuerwehr im Keller festgestellt werden. Der Benzintank eines Rasenmähers war undicht, sodass es zum Kraftstoffaustritt kam. Die Benzinlache wurde mit Bindemittel aufgenommen und nach Lüftung des Gebäudes konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)