Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert acht Projekte im Saarland

BONN/SAARBRÜCKEN. Sanierungen an Dächern, Fachwerk und antiken Mauern: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz will im Saarland dieses Jahr mindestens acht Projekte an Denkmälern fördern. Dazu gehört die Dachsanierung des Bootshauses des Saarbrücker Kanu-Clubs in Saarbrücken, wie die Stiftung in Bonn mitteilte. Die Schiefereindeckung des Fachwerkbaus stamme aus dem Jahr 1912 und sei stark beschädigt.

Auch Sanierungsarbeiten am gallorömischen Quellheiligtum Sudelfels in Wallerfangen stünden auf der Liste der Förderprojekte. Die antike Mauer im Bereich des Gutshofes müsse repariert und vor weiteren Schäden bewahrt werden, hieß es.

Bundesweit sollten rund 350 Projekte an Denkmälern gefördert werden, teilte die Stiftung nach Empfehlung einer Expertenkommission weiter mit. Die Stiftung habe seit ihrer Gründung 1985 bundesweit rund 750 Millionen Euro für mehr als 6700 Denkmale zur Verfügung gestellt – mithilfe von rund 200.000 Förderern und Spendern. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert Denkmale aller Gattungen bundesweit. (Quelle: dpa)