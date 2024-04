VG Trier-Land: „Herr der Zahlen“ Otmar Coura verabschiedet sich in den Ruhestand

TRIER. „Herr der Zahlen“, „Hüter der öffentlichen Haushalte“ oder auch „Urgestein der Verwaltung“ – all diese Titel würden auf Otmar Coura zutreffen. Der langjährige Leiter des Fachbereichs Finanzen der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land verabschiedete sich nach 44 Berufsjahren in der Öffentlichen Verwaltung in den Ruhestand.

Die offizielle Verabschiedung von VG-Verwaltungsrat Coura gestaltete sich recht vergnüglich, denn der frisch gebackene Pensionär ließ die Runde an so mancher Anekdote aus seinem langen und reichen Arbeitsleben teilhaben. Seine Laufbahn begann der ausgebildete Groß- und Einzelhandelskaufmann am 1. September 1980 als Regierungs-Assistent Anwärter in der Bundesverwaltung. Berufliche Stationen führten ihn über Wiesbaden und Saarburg zur Verbandsgemeinde Trier-Land, in deren Dienst er 1988 eintrat. Zunächst war Otmar Coura in der Bauverwaltung eingesetzt, nach einem zweijährigen „Intermezzo“ in der Zentralabteilung wechselte er zur Finanzabteilung, die über zehn Jahre lang sehr erfolgreich leitete.

Bürgermeister Holstein bedankte sich bei Otmar Coura für seinen vorbildlichen Einsatz. „Unser Kämmerer zeichnet sich vor allem durch seine hohe fachliche Kompetenz und seine Führungsqualitäten aus. Otmar Coura wurde von den Vertreterinnen und Vertretern der Ortsgemeinden und der Kommunalpolitik wie auch von seinen Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt“, so der Verwaltungschef. (Quelle: Verbandsgemeinde Trier-Land)