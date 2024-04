Kreis Bernkastel-Wittlich: Hunderte Nistkästen für Vögel und Fledermäuse aufgehängt

WITTLICH. Das Fehlen von Nistmöglichkeiten stellt vielerorts ein Problem für die einheimische Vogelwelt dar. Durch Flächenversiegelung, Fassadensanierungen oder die Rodung von Bäumen verlieren viele Brutvogelarten und Fledermäuse ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten.

Aus diesem Grund hat der Landkreis Bernkastel-Wittlich in den vergangenen Wochen über die „Aktion Grün“ (Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz) die Anschaffung von Nistkästen für Vögel und Fledermäuse gefördert. Passend zum Start der Brutsaison konnten so nun 450 Nisthilfen ausgehändigt und aufgehängt werden. Durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die ihr Interesse an den Nisthilfen bekundeten, wird nun ein ehrenamtlicher Beitrag für den einheimischen Artenschutz geleistet.

Die Rückmeldung, dass aufgehängte Nistkästen bereits nach zwei Tagen angenommen wurden, zeigt, dass der Bedarf nach Nistmöglichkeiten in der heimischen Vogelwelt gegeben ist. Die Kreisverwaltung bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich im Namen des Vogelschutzes engagieren und wünschen viel Freude mit den Nistkästen. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)