Luxemburg: Kollision von PKW und Motorrad – Biker stirbt – Sozia schwer verletzt

LUXEMBURG. Am späten Nachmittag des 7.4.2024 ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW in Höhe der Kreuzung des Boulevard de Kockelscheuer mit der Rue de Roeser in Luxemburg-Gasperich.

Der 46-jährige Motorradfahrer aus Frankreich erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die Motorradbeifahrerin wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer sowie dessen Beifahrerin wurden zwecks Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße war für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung. Zudem wurde die Beschlagnahmung des Fahrzeugs angeordnet und eine Autopsie beantragt. (Quelle: Police Grand-Ducale)