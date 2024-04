Traditions- und Spitzenspiel am Sonntag: Gladiators Trier empfangen Gießen 46ers

TRIER. Trier gegen Gießen, Erster gegen Dritter – das kommende Heimspiel der Gladiators am Sonntag ist in vielerlei Hinsicht ein echtes Highlight der Saison.

Dass die Traditionsduelle gegen Gießen stets von heißer Atmosphäre und spannenden Fights auf dem Parkett geprägt sind, ist allseits bekannt. In dieser Saison ist es jedoch auch ein absolutes Spitzenspiel kurz vor Ende der regulären Saison. Die drittplatzierten 46ers reisen zum Tabellenführer an die Mosel und sind in der aktuellen Tabellensituation mit Frankfurt das einzige Team, das den Trierern die Spitzenposition noch streitig machen kann. Somit geht es für die Gladiatoren am Sonntag nicht nur um den nächsten wichtigen Heimsieg, sondern auch die Möglichkeit frühzeitig die Hauptrunden-Meisterschaft zu feiern. Darüber hinaus erwartet die Fans abseits der zahlreichen sportlichen Argumente auch noch der große Vet-Concept Spieltag in der SWT Arena. Die Tierfutter-Experten aus Föhren stellen den Spieltag ganz in das Zeichen der Vierbeiner und haben viele tolle Aktionen für die Zuschauer des Heimspiels geplant.

Auch in dieser Saison verfügen die Gießener über ein tief und hochkarätig besetztes Team. Statistisch werden sie von Point Guard Duane Wilson angeführt, der mit 17,7 Punkten pro Spiel Topscorer der 46ers ist. Auch Ex-Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing übernimmt mit 13,2 Punkten pro Spiel viel Verantwortung im System von Headcoach Frenki Ignjatovic. Auch Big Man Stefan Fundic (12,6) und Aufbauspieler Simon Krajcovic (12,1) erzielen zweistellige Punktewerte im Schnitt, Center Jonathan Maier (9,8) bleibt knapp darunter. Dazu stehen mit Roland Nyama, Trevion Crews, Luis Figge, Dejan Kovacevic und Luca Finn Kahl einige gestandene ProA-Profis im Gießener Kader, die das Team auf fast allen Positionen zweifach besetzen. Im statistischen Teamvergleich besetzen die 46ers in fast allen Kategorien obere Mittefeldplätze, bei der Dreierquote jedoch gehören die Hessen mit 36,1% zu den drei stärksten Teams der gesamten ProA.

„Mit Gießen erwartet uns der nächste schwere Gegner, wir freuen uns aber wirklich sehr auf unser Heimspiel am Sonntag. Wir erwarten eine großartige Kulisse in unserer Arena und ein spannendes Spiel, welches auf jeden Fall Playoff-Charakter haben wird. Es ist wirklich toll, zum Ende der Hauptrunde ein solches Traditionsduell gegen einen so starken Gegner spielen zu dürfen. Diese Spiele sind gut für die Teams, gut für die Liga und gut für die ganze Stadt und wir freuen uns auf ein echtes Basketballfest. Natürlich ist Gießen ein sehr gutes Team, das haben wir nicht zuletzt im Hinspiel gesehen. Umso größer ist die Vorfreude auf ein tolles Spitzenspiel gegen einen traditionsreichen Gegner“, sagt Headcoach Don Beck vor der Partie gegen Gießen am Vet-Concept Spieltag.