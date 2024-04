Neuer Geschwindigkeitsanzeiger: Tempomessung in Leiwen sorgt für mehr Verkehrssicherheit

LEIWEN. Die Ortsgemeinde Leiwen leistet mit der Aufstellung einer neuen Geschwindigkeitsanzeige gemeinsam mit Westenergie einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden.

Mit einer Förderung unterstützt das Unternehmen die Gemeinde bei der Anschaffung.

„Die Tafel zeigt jedem vorbeifahrenden Auto unmittelbar die gefahrene Geschwindigkeit an“, sagte Johannes Weis, Erster Beigeordneter in Leiwen. „Die Daten werden anonymisiert gespeichert und liefern wertvolle Hinweise zur weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit an der jeweiligen Messstelle.“

Die Tafel kommt zunächst in der Schulstraße 10 in Leiwen gegenüber der Grundschule zum Einsatz. Durch ein umweltfreundliches Solarmodul benötigt die Geschwindigkeitsanzeige keinen eigenen Stromanschluss und kann nach Bedarf an verschiedenen Standorten eingesetzt werden. Marco Felten, Leiter der Region Trier bei Westenergie, betonte: „Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der Ortsgemeinde Leiwen diese Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit umsetzen. Dadurch leisten wir einen Beitrag für mehr Standortqualität und -sicherheit.“

Westenergie bietet den Kommunen, die einen Konzessionsvertrag mit dem Energieunternehmen abgeschlossen haben, das Förderprogramm KEK – Kommunales Energie Konzept an. Es beinhaltet Lösungen und Produkte, mit denen sich Kommunen fit für die Energiezukunft machen. Gefördert werden Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz, Energieeffizienz und Infrastruktur. Das umfasst etwa die Steigerung der Energieeffizienz kommunaler Gebäude und Einrichtungen oder auch Konzepte zur Elektromobilität.