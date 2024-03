Unterstützung für Neubauprojekt: Spende für den Bau des Hospizhauses Wittlich

WITTLICH. Die Else Schütz Stiftung mit Sitz in Montabaur hat im März 2024 eine Spende in Höhe von 400.000 Euro an die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH übergeben. Das Unternehmen mit Zentrale in Mayen ist Bauherr des neuen Hospizhauses Wittlich, das im 3. Quartal 2024 eröffnet werden soll.

„Wir danken der Else Schütz Stiftung herzlich für diese überaus großzügige Spende, die wir für die Errichtung des Hospizhauses einsetzen werden“, so Thomas Buckler, Geschäftsführer der St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH.

Der Neubau entsteht direkt neben dem Altenzentrum St. Wendelinus in zentraler Lage der Stadt Wittlich. Das zweistöckige Gebäude umfasst im Erdgeschoss ein stationäres Hospiz mit 12 Zimmern, im Obergeschoss sind die Büroräumlichkeiten sowie der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst untergebracht.

In dem stationären Hospiz sollen schwerstkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebensphase eine häusliche Umgebung finden und begleitet werden. Das Angebot richtet sich an Betroffene und deren Angehörige aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich und den umliegenden Landkreisen – und schließt damit eine Versorgungslücke in der Region.

„Es freut uns, wenn wir einen Beitrag dazu leisten können, dass hier in Wittlich in Kürze die große Lücke an Hospizplätzen geschlossen werden kann“, so Cordula Simmons, Projektkoordinatorin der Else Schütz Stiftung. Am 18. März 2024 besuchte sie mit den beiden Geschäftsführern der Stiftung die Baustelle, um sich vor Ort über die neue Einrichtung zu informieren.

Mehr Informationen zum Hospizhaus Wittlich unter www.hospiz-wittlich.de