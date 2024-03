Saumagen-Schwenker-Wette: FCK-Fan Malu Dreyer fordert Saarlands Ministerpräsidentin heraus

MAINZ. Ministerpräsidentin Malu Dreyer steht beim Halbfinale des DFB-Pokals am Dienstag, den 02. April 2024 zu einhundert Prozent hinter dem Team des 1. FC Kaiserslautern und fordert ihre saarländische Kollegin, Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, deshalb zu einer Wette heraus.

„Ich bin ganz sicher, der FCK wird gewinnen und biete darum Anke Rehlinger eine Wette an: Wenn Kaiserlautern gewinnt, dann darf sie einen Pfälzer Saumagen probieren. Gewinnt der 1. FC Saarbrücken muss ich eine saarländische Spezialität essen.“

Die Wetteinlösung findet am Wochenende des Pokalfinales in Berlin statt. Denn zur gleichen Zeit wird vom 24. bis zum 26. Mai in der Hauptstadt auch 75 Jahre Grundgesetz gefeiert. Rheinland-Pfalz und das Saarland teilen sich als gute Nachbarn auf dem Demokratiefest in Berlin einen Stand. Bei einem gemeinsamen Besuch dieses Standes werden die Ministerpräsidentinnen die Wette einlösen.