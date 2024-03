RLP: Küchenbrand im vierten Obergeschoss – Familie mit Kind kann sich retten

LUDWIGSHAFEN. Am 27.3.2024, um 20.14 Uhr, wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Küchenbrand in die Halbergstraße in den Stadtteil Süd alarmiert.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Küchenbrand im vierten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses vor. Die dort lebenden Eltern und ihr Kind verließen die Wohnung im vierten Stock rechtzeitig und blieben unverletzt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in der Küche der betroffenen Wohnung mit einem Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr, zeitgleich wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Familie konnte in die Wohnung zurückkehren, nachdem die Maßnahmen abgeschlossen waren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei. (Quellen: Feuerwehr Ludwigshafen, dpa)