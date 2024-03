Zerf: Einbruch in Bäckereifiliale – Täter verwüsten Geschäft

ZERF. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, verschafften sich in der Nacht vom 15. auf den 16. März, bislang unbekannte Täter in der Zeit von 19 Uhr bis ca. 4.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale in Zerf.

Dort erbeuteten sie zwar lediglich einen Geldbetrag im niedrigen zweistelligen Bereich, die Täter verließen das Geschäft jedoch nicht ohne es noch zu verwüsten.

Zeugen, die hierzu etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290