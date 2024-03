Autobahn Richtung Trier: Vier Schwerverletzte bei Geisterfahrer-Crash – auch kleine Kinder darunter

BENDORF Von einem Parkplatz aus fährt ein Fahrer in falscher Richtung auf die Autobahn auf. Es kommt zu einem Unfall mit insgesamt vier Schwerverletzten. Darunter sind zwei Kinder.

Bei einem durch einen Geisterfahrer verursachten Unfall auf der A48 bei Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) sind vier Menschen, darunter zwei kleine Kinder, schwer verletzt worden. Eines der drei und vier Jahre alten Kinder habe ersten Erkenntnissen nach ungesichert auf dem Schoß der Beifahrerin im Wagen des Falschfahrers gesessen, teilte die Polizei mit.

Der 55-Jährige war demnach am Samstagabend mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von einem Autobahnparkplatz aus in falscher Richtung auf die A48 in Richtung Trier gefahren. In einer Kurve stieß er nahezu frontal mit dem Auto eines 39-Jährigen zusammen, der bei dem Unfall unverletzt blieb.

Zwei weitere der sechs Insassen im Auto des 55-Jährigen wurden durch den Zusammenstoß ebenfalls schwer verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Rettungswagen brachte die vier Verletzten ins Krankenhaus. Gegen den Falschfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bisher sei völlig unklar, warum es zu der Geisterfahrt kam. «Bislang sind wir auch nicht schlüssig darüber, warum das passiert ist», sagte ein Sprecher der Polizeiautobahnstation Montabaur am Sonntagnachmittag. Das sei auch Teil der Ermittlungen.