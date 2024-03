Diebstahl am Bankautomaten: Täterin erbeutet Hunderte Euro

NEUNKIRCHEN. Am Montag, dem 4.12.2023, gegen 10.30 Uhr, hob der Geschädigte an einem Geldautomaten der Bank1Saar-Filiale Unterer Markt in Neunkirchen eine größere Summe Bargeld ab. Aus technischen Gründen musste diese in zwei Schritten über das Geldausgabefach ausgegeben werden.

In Unkenntnis über diesen Umstand entnahm der Geschädigte lediglich die erste Auszahlung und verließ anschließend die Bankfiliale. Die bisher unbekannte Täterin begab sich anschließend an den vorgenannten Geldautomaten, entnahm das restliche Bargeld in Höhe von 620 Euro und eignete sich dieses rechtswidrig selbst zu.

Von der Täterin liegen Videoaufzeichnungen bei der Tatausführung vor.

Hinweise zur Identität der Person bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen (Telefon: 06821/2030). (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)