Barmherzige Brüder Schönfelderhof: Langjähriger Fachleiter Wolfgang Michaely verabschiedet

ZEMMER. Nach mehr als 37 Jahren wurde Wolfgang Michaely als Fachleitung Psychiatrische Dienste aus dem aktiven Dienst altersbedingt verabschiedet und der neue Direktor Teilhabe, Rainer Klippel, offiziell in die neue Position eingeführt.

Werner Schmitz, Direktor für Unternehmenskultur, eröffnete die Veranstaltung und freute sich, dass zahlreiche Kooperationspartner, Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen undMitarbeiter sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleiterder Einladung in die Peter-Friedhofen-Halle auf dem Gelände der Barmherzigen Brüder Schönfelderhof gefolgt waren, darunter zahlreiche kommunale Vertreter sowie Vertreter der kooperierenden Krankenhäuser.

Christian Weiskopf, Regionalleiter der Region Trier, gab den anwesenden Gästen einen kurzen Einblick in den beruflichen Werdegang von Wolfgang Michaely. Dieser war unmittelbar nach seiner Ausbildung zum Erzieher 1986 bis heute Teil der Dienstgemeinschaft der Barmherzigen Brüder Schönfelderhof. Begonnen hat Wolfgang Michaely als Mitarbeiter im Betreuungsbereich, 1990 wurde er dann Gruppenleiter und 1994 Abteilungsleiter eines Wohnbereichs. Ab 2006 war Herr Michaely stellvertretende Fachleitung Psychiatrische Dienste und seit 2019 dann Fachleitung Psychiatrische Dienste.

Christian Weiskopf betonte, dass er es sehr bedauere „einen so geschätzten und langjährigen Mitarbeiter wie Herrn Michaely zu verlieren“. Der 1986 noch recht kurze Lebenslauf könne heute sicher auf eine Seite ergänzt werden, aber diese Seite könne nie ausdrücken, was Wolfgang Michaely in seiner „Tätigkeit auf dem Schönfelderhof für die Klienten und Mitarbeiter alles bewirkt, entwickelt und verändert habe“. Christian Weiskopf beschrieb Wolfgang Michaely als „Schlüsselfigur im gesamten System“, der „immer ansprechbar war“ und nun in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet werde.

Regionalleiter Bruder Peter Berg knüpfte an die Abschiedsworte an und begrüßte Rainer Klippel in seinem neuen Amt als Direktor Teilhabe. Als direkter Nachfolger von Wolfgang Michaely habe Rainer Klippel im zurückliegenden Bewerbungsverfahren überzeugt. Der Schönfelderhof brauche „eine Leitung mit fachlicher Expertise“ und Rainer Klippel bringe diese durch seine 23-jährige Tätigkeit bei den Barmherzigen Brüdern Schönfelderhof mit. Im Jahr 2000 begann er im Anschluss an sein Studium der Pädagogik im Gemeindepsychiatrischen Betreuungszentrum in Daun und kam dann ins zentrale Case Management nach Zemmer. 2019 trat Rainer Klippel die Stelle der Wohndorfleitung an und prägte diese durch seine offene Art und sein Interesse an kontinuierlicher Weiterentwicklung des Schönfelderhofs. Bruder Peter betonte, wie wichtig es in der Dienstgemeinschaft sei, gut qualifizierte Mitarbeiter an Bord zu haben und wünschte Rainer Klippel und dem gesamten Schönfelderhof, dass der Wechsel gut gelinge und gemeinsam eine „bedarfsgerechte Weiterentwicklung“ umgesetzt werde.

Rainer Klippel bedankte sich bei seinem Vorgänger, den er als seinen Mentor beschrieb und der ihm seit 2016 stets Rat gebend zur Seite stand. Er freue sich auf seine neue Aufgaben und Herausforderungen und sei froh darüber „Teil einer großartigen Dienstgemeinschaft zu sein“. Die Arbeit mit Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und die in der Vergangenheit erreichten Ziele und Angebote zeigten, wie wichtig die Barmherzigen Brüder Schönfelderhof für die gemeindepsychiatrische Entwicklung seien.

Michaely selbst begann seine Ansprache mit dem Zitat „Nichts ist so beständig wie der Wandel“ (Heraklit) und erklärte den Anwesenden, was dieses für ihn bedeute. Nach 37 Jahren gehe nun der gemeinsame Weg mit den Barmherzigen Brüdern Schönfelderhof zu Ende. Ein Weg, der „lang und manchmal steil und herausfordernd war“, aber auch Panorama hatte. „Betonwände“ seien ebenso Teil des Weges gewesen, welcher teils mit tollen Weggefährten bestritten wurde, aber auch einsame Passagen hatte. Es sei immer ein Weg gewesen, der den visionären Blick in die Ferne zuließ und in all diesen Jahren „wurde mir der Weg nie langweilig“, so Michaely. Er habe seine Aufgaben genossen und im Mittelpunkt stand für ihn immer der Mensch. Als er damals auf dem Schönfelderhof begann, war es ihm wichtig, Perspektiven für Menschen zu schaffen, die von vielen als schwierig angesehen werden und dies sei bis heute bedeutend. Er gab den anwesenden Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit, dass „Sie alle Garanten unserer gemeindepsychiatrischen Verpflichtung“ seien und das „Wir“ entscheidend sei. Er sei froh über die Nachbesetzung durch Rainer Klippel und dass dieser die Weiterentwicklung mit verantworten könne.

Wolfgang Michaely sagte, er gehe vorbereitet und könne gut loslassen und als er damals auf dem Schönfelderhof ankam, hätte er niemals gedacht, dass er den Schönfelderhof am Gipfelkreuz verlässt, denn den Marsch durch die Institution habe er so nie geplant. Nun freue er sich auf die gemeinsame Zeit mit seiner Ehefrau.

Auch der Bewohnerbeirat und der Werkstattrat zeigten in kurzen Reden ihre Dankbarkeit für die gute Zusammenarbeit und die stetige Wertschätzung und wünschten Wolfgang Michaely alles Gute. Elena Spoden, Vorsitzende der Mitarbeitervertretung dankte für den immerwährenden Einsatz, ob es um schlichte Lösungsfindung oder Beratung ging oder um Themen wie Möbeltragen oder Rasen mähen – Herr Michaely war stets verfügbar und ein nicht wegzudenkender Begleiter.

„Nach fast vier Dekaden verabschiedet der Schönfelderhof einen bedeutsamen Mitarbeiter und macht gleichzeitig dem neuen Direktor Teilhabe den Weg frei, um die bereits aktive Weiterentwicklung fortzuführen“, so Jürgen Leitzgen und Werner Schmitz unisono in ihrem gemeinsamen Redebeitrag. Das neue Direktorium, bestehend aus dem Kaufmännischen Direktor Jürgen Leitzgen, dem Direktor für Unternehmenskultur Werner Schmitz und Rainer Klippel als Direktor Teilhabe freue sich auf die Zusammenarbeit und schaue optimistisch in die kommende Zeit.

Die Veranstaltung wurde musikalisch von Bernd Willems (Gitarre) und Apollonia Ikonomou (Gesang), beide Mitarbeiter des Schönfelderhofs, begleitet. Zum Abschluss gab es eine Jazzeinlage am Klavier von Dirk Weber. (Quelle: Barmherzige Brüder Schönfelderhof)