Fünf Abhebungen mit geklauter EC-Karte – Diebin erbeutet 2.000 Euro

SAARBRÜCKEN-DUDWEILER/SULZBACH. Bei dem Kriminaldienst Sulzbach wird derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Computerbetruges gegen eine bislang unbekannte Beschuldigte geführt.

Nach bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die gesuchte Frau in der Zeit vor dem 24.7.2023, um 12.36 Uhr, unbemerkt den Geldbeutel der Geschädigten aus deren Tasche entwendete und in der Folge am selben Tag mit der so erlangten EC-Karte fünf Abhebungen an Bankautomaten in Saarbrücken-Dudweiler in einem Gesamtvolumen von 2000 Euro tätigte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sulzbach (Telefon: 06897/933-0) entgegen. (Quelle: Polizeiinspektion Sulzbach)