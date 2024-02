Bildung für nachhaltige Entwicklung: Trierer Verein Lokale Agenda jetzt BNE-zertifiziert

TRIER. Seit heute ist die Lokale Agenda Trier offiziell eine der BNE-zertifizierten Institutionen in Rheinland-Pfalz. Das Siegel „Zukunft bilden – BNE zertifiziert“ zeichnet Bildungsanbieter im Saarland und Rheinland-Pfalz aus. Damit wird die Arbeit des Vereins im Bereich BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) herausgestellt und die Erfüllung besonderer Qualitätsstandards anerkannt.

Überreicht wurde das Zertifikat in einem feierlichen Rahmen in der Geschäftsstelle der Lokalen Agenda durch die Vorsitzenden der Zertifizierungskommission Michael Staaden, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität RLP und Samira Scheibner-Morsch, Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz, Saarland. Bildungsreferentin Sabine Mock freut sich über die Auszeichnung: „Die Zertifizierung ‚Zukunft bilden‘ bestärkt uns, dass wir mit unserer Bildungsarbeit einen Einfluss für eine nachhaltige Entwicklung haben. Mit unseren verschiedenen Projekten wie der Mediathek Globales Lernen oder Formaten wie dem Zukunfts-Diplom erreichen wir unterschiedlichste Zielgruppen und wollen von Kindern bis Erwachsene alle befähigen, an einem nachhaltigen Wandel teilzuhaben und bereits im Kleinen zu beginnen.“ Auch Sophie Lungershausen, Geschäftsführerin, bedankt sich für diese besondere Auszeichnung und freut sich über den Austausch mit anderen BNE-Anbieterinnen und -Anbietern im Saarland und Rheinland-Pfalz.

Die Lokale Agenda bietet unter anderem Workshops für fast alle Altersgruppen an und hält Formate, egal ob für Schulkinder, Studentinnen und Studenten oder Erwachsene bereit. Auch im Aufbau eigener BNE-Arbeit unterstützt sie Institutionen, insbesondere im Elementarbereich: Beispielsweise wird eine Fortbildungsreihe für pädagogische Fachkräfte angeboten, die sich im Bereich der BNE schulen lassen möchten. Im Projekt „Weltbewusst von Anfang an“ werden Kindertageseinrichtungen in Trier und Region auf dem Weg der nachhaltigen Entwicklung unterstützt. Weitere Informationen zur Bildungsarbeit der Lokalen Agenda finden sich unter la21-trier.de/bildungsangebote und zur Zertifizierung unter bne-zertifiziert.de. (Quelle: Lokale Agenda 21 Trier e.V.)