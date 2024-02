Schlangenlinien auf der Autobahn: Mehrere Suff-Fahrten in Luxemburg gestoppt

LUXEMBURG. In der zurückliegenden Nacht stoppte die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Gegen 18.25 Uhr wurde ein Verkehrsunfall auf der N12 in Saeul gemeldet. Ein Autofahrer kam von der Straße ab und landete im Straßengraben. Die Rettungsdienste versorgten den Leichtverletzten. Beim Unfallfahrer verlief der Alkoholtest positiv, sein Führerschein wurde eingezogen und ein Unfallprotokoll wurde aufgenommen.

Gegen 22.45 Uhr fiel ein einer Polizeistreife in Luxemburg, rue du Commerce, ein Autofahrer aufgrund seiner Fahrweise auf und wurde kontrolliert. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein musste eingezogen werden.

Gegen 2.00 Uhr stoppte eine Polizeistreife anlässliche einer Geschwindigkeitskontrolle in der route d’Arkon in Strassen einen Autofahrer, welcher zu schnell unterwegs war und zudem ohne eingeschaltene Fahrzeugbeleuchtung auf den Kontrollposten zufuhr. Bei der Kontrolle musste erhöhter Alkoholeinfluss beim Fahrer festgestellt werden, sein Führerschein wurde eingezogen.

Gegen 3.00 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen Autofahrer in Petingen aufmerksam, da derselbe in Schlangenlinien auf der A13 in Richtung Esch-sur-Alzette unterwegs war. Er konnte wenig später gestoppt werden. Der Fahrer verweigerte jedoch den Alkoholtest, woraufhin ihm gemäss den gesetzlichen Bestimmungen der Führerschein entzogen und ein provisorisches Fahrverbot notifiziert wurde.

Kurz nach 03h00 wurde ein Verkehrsunfall in der rue des Trevires in Luxemburg gemeldet, wobei ein Autofahrer gegen zwei stationierte Autos gefahren war und wobei diese stark beschädigt wurden. Ein Auto wurde gegen eine Gartenmauer geschleudert und der Unfallwagen kam stark beschädigt auf dem Bürgersteig zum Stillstand. Da der Unfallwagen verlassen war, wurde ein Fahndung nach dem Fahrer in die Wege geleitet. Der Fahrzeughalter und 2 weitere Personen wurden wenig später angetroffen. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt und eine Untersuchung zwecks Ermittlung des Unfallfahrers wurde in die Wege geleitet. Der Unfall wurde zu Protokoll genommen und aufgrund positiver Alkoholtests wurden zwei Personen vorest ein provisorischer Führerscheinentzug zugestellt.

Kurz nach 4.00 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen Autofahrer in der rue du 1er Mai in Belval, da derselbe mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als derselbe auf sein Fahrverhalten aufmerksam gemacht wurde, mussten die Beamten feststellen, dass der Mann eindeutig unter zu hohem Alkoholeinfluss stand. Aufgrund des Testresultates musste ihm der Führerschein entzogen werden.

Kurz vor 5.30 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen Autofahrer in der route d’Esch in Luxemburg-Stadt, da derselbe den Beamten kurz vorher aufgrund seines Fahrverhaltens in der rue de la Semois auffiel. Bei der Kontrolle verlief ein Alkoholtest positiv, Strafanzeige ohne Führerscheinentzug wurde erstellt (Resultat unter Resultat unter 1,2‰). (Quelle: Police Grand-Ducale)