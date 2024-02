Besitzer läuft in brennendes Wohnhaus: Mit Rettungshubschrauber in Spezialklinik gebracht

HEIMBACH. Am Freitag, den 23.2.2024, wurde der Polizeiinspektion Baumholder gegen 18.30 Uhr mitgeteilt, dass es zu einem Brand eines Wohnhauses in der Ortslage Heimbach gekommen sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Brandörtlichkeit stand der obere Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand.

Der Hauseigentümer, der nach Beginn des Brandes noch einmal alleine in das Haus lief, konnte kurz darauf durch einen Freund schwer verletzt wieder aus seinem Wohnhaus geborgen werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen verbracht.

Über die Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden, die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben der Polizei Baumholder, das DRK, die Feuerwehren Baumholder, Birkenfeld, Heimbach und Leitzweiler mit ca. 60 Kräften. (Quelle: Polizeidirektion Trier)