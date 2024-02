Mosel: In der Nacht vom Hochwasser überrascht – Feuerwehr rettet umspülte Fahrzeuge auf Parkplatz

KINHEIM. Im Moselörtchen Kinheim kam es in den frühen Freitagmorgenstunden zu einem Wasserrettungseinsatz am dortigen Moselparkplatz.

Bedingt durch die ergiebigen Regenfällen der letzten zwei Tage sind seit gestern Abend die Pegel an der Mosel rasant angestiegen. Auf dem Parkplatz an der Mosel in Kinheim, umspülte das Wasser zwischenzeitlich insgesamt drei Kraftfahrzeuge. Durch die alarmierte Feuerwehr konnten schließlich zwei Fahrzeuge aus dem Wasser gezogen und in einem sicheren Bereich abgestellt werden.

Die Einsatzdauer betrug etwa 45 Minuten. Im Einsatz waren: FEZ und Wehrleitung sowie die FF Kinheim-Gruppe

