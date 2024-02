Pegel Trier knapp unter 7 Meter – Die aktuelle Hochwasserlage an Mosel, Sauer und Ruwer

TRIER. In der Mosel sind die Wasserstände infolge der gefallenen Niederschläge der letzten beiden Tage teils deutlich angestiegen bzw. steigen an einigen Pegeln noch an. Am Pegel Trier wurde am späten Donnerstagabend die Meldehöhe von 600 cm überschritten und in den frühen Morgenstunden um 03:30 Uhr der Höchststand von 694 cm noch deutlich unterhalb eines zweijährlichen Hochwassers (795 cm) erreicht.

Nach leichtem Rückgang stagniert der Wasserstand auf hohem Niveau und wird sich laut derzeitiger Prognose bis in den morgigen Samstag hinein wahrscheinlich in einem Bereich zwischen 650 und 690 cm bewegen. Anschließend ist die Tendenz voraussichtlich fallend und eine Unterschreitung der Meldehöhe von 600 cm wird für die Nacht auf Montag vorhergesagt. Aufgrund weiterer für Sonntag vorhergesagter, in der Menge noch unsicherer Niederschläge ist der weitere Verlauf zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genauer abzuschätzen.

Am Pegel Perl (Obermosel) steigt der Wasserstand derzeit noch an. Ein Höchststand wird hier erst am morgigen Samstag in einem Bereich zwischen 490 und 520 cm deutlich unterhalb der Meldehöhe (570 cm) vorhergesagt. Am Pegel Zeltingen wurde am Freitagmorgen um 05:00 Uhr der Höchststand von 735 cm erreicht. Auch hier ist voraussichtlich bis Samstagmittag mit leicht fallendem bzw. meist stagnierendem Wasserstand in einem Bereich zwischen 700 und 730 cm zu rechnen. Am Pegel Cochem steigt der Wasserstand derzeit noch an und wird voraussichtlich im Verlauf des heutigen Freitags einen Höchststand zwischen 570 und 610 cm ausbilden mit anschließend zunächst leicht fallender und in der Folge stagnierender Tendenz.

Hochwasserlage an Mosel- und Sauerzuflüssen

An der Sauer werden nach deutlichen Wasserstandsanstiegen keine Meldehöhen erreicht. Im Laufe des Tages werden auch dort die Wasserstände wieder fallen.

An den Mosel- und Sauerzuflüssen fallen die Wasserstände bereits wieder bzw. bilden ihre Höchststände aus. An der Ruwer wurde am Pegel Hentern am späten Donnerstagabend mit einem Höchststand von 129 cm ein zweijährliches Hochwasser (HW2: 122 cm) knapp überschritten.