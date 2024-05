Ex bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt: Mann wegen versuchten Mordes in U-Haft

KIRCHHEIM/WEINSTRAẞE. Ein 37-Jähriger ist wegen versuchten Mordes in Kirchheim an der Weinstraße (Kreis Bad Dürkheim) in Untersuchungshaft gekommen.

Der Mann soll seine ehemalige Lebensgefährtin am Donnerstag an ihrer Wohnanschrift bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag gemeinsam mitteilten.

Anschließend habe der 37-Jährige die Flucht ergriffen. Die ebenfalls 37 Jahre alte Frau kam in ein Krankenhaus, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei nahm den Verdächtigen kurz nach der Tat auf einem Feldweg nahe dem Tatort fest. Wegen Verdachts auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung erließ ein Richter am Freitag einen U-Haftbefehl.