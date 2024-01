TRIER: Zweitägiger Warnstreik ab Donnerstagabend – Erhebliche Einschränkungen im Busverkehr erwartet

TRIER. Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, erwarten sie ab Donnerstagabend erhebliche Einschränkungen im Busverkehr.

Voraussichtlich fahren nur die Buslinien 17, 30, 31 und 32 sowie das Smart-Shuttle.

Die Gewerkschaft Ver.di hat im Rahmen der Tarifverhandlungsrunde für die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsbetriebe in Rheinland-Pfalz ab dem kommenden Donnerstag, 1. Februar, 20 Uhr bis einschließlich Freitag, 2. Februar 2024, zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen.

Elmar Kandels, Geschäftsführer der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH rechnet damit, dass große Teile des SWT-Fahrpersonals diesem Aufruf folgen werden: „Wir gehen davon aus, dass am Donnerstag ab 20 Uhr kein Bus mehr fahren wird und am Freitag nur die Linien auf die Strecke gehen, die von Auftragsunternehmen gefahren werden.“ Das sind konkret die Linien 17, 30, 31 und 32 sowie das Smart-Shuttle. „Wir bitten unsere Fahrgäste, sich frühzeitig über Alternativen zu informieren, etwa Fahrgemeinschaften zu bilden oder auf das Fahrrad umzusteigen“, so Kandels weiter.

Andere Sparten der Stadtwerke sind vom Warnstreik nicht betroffen, die Energie- und Wasserversorgung ist jederzeit gewährleistet. Aktuelle Informationen rund um die Auswirkungen des Warnstreiks veröffentlichen die SWT unter www.swt.de. Die Stadtwerke Trier bitten alle Betroffenen um Verständnis. Bei Fragen zum Busstreik steht das Team im SWT-Stadtbus-Center unter 0651 71 72 73 zur Verfügung.