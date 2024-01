“Demokratie schützen!”: 550 Menschen demonstrieren in Wittlich gegen Rechtsextremismus

WITTLICH. Für Samstag, den 27.Januar 2024, waren in Wittlich zwei Versammlungen angemeldet worden.

Bereits morgens um 10.00 Uhr sollte am Platz an der Lieser eine Versammlung unter dem Motto: “Schöne neue Welt? – Zeit zum selber denken” stattfinden. Diese Versammlung wurde allerdings am Vorabend kurzfristig durch den Anmelder abgesagt.

Um 14.00 Uhr fand auf dem Ottensteinplatz eine Versammlung unter dem Motto: “Demokratie schützen! Zeichen setzen gegen Rechts!” statt. An dieser Versammlung nahmen in der Spitze geschätzt 550 Personen teil.

Die Veranstaltung verlief ohne besondere Vorkommnisse und wurde gegen 16.00 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet. Die Veranstaltungen wurden im Rahmen eines Sondereinsatzes der Polizeiinspektion Wittlich mit Unterstützung durch Kräfte der Kriminalinspektion begleitet und überwacht. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)